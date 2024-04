Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 23.04 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin

Szczecin, ul. Łucznicza 62.

23.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Czapli 1, 3, dz. 3/138, 3/139.

24.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Dubois 27.

24.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Owsiana 5 do 6c, Sadowa 2, 2b, dz.nr 39/2, Miętowa 1 do 5a, 7, 8a, 11, 15, Lutyków 9b do 9f, 11 do 17 nieparzyste, 36, dz.nr 9/2, Samopomocy Chłopskiej 1, 2, 8 do 20 parzyste, 21 do 27, dz.nr 22/9, 44/2, Szyszkowa 2.

25.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Staffa 26, 28.

26.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat policki

Przecław, 1 do 2b, 3d, 3e, 3f, 3m, 4, 6, 6p, dz.nr 3/32, 3/33, 3/36 do 3/40, 3/42, 3/180, nadajnik GSM, al. Kasztanowa 1 do 9 nieparzyste, 6, 6p, 10, 12, 13 do 31 nieparzyste, dz.nr 5/8, 5/28, 5/47 do 5/49, 5/52, 5/57, 5/60, 5/75, 5/77, 5/78, 5/64, 5/68, 5/78, 7/5 do 7/9, 7/11, 7/12, 7/16, 7/21, 7/22, 7/24, 7/28, 7/52, 7/53, 10/12, 68, 69, ogrody działkowe, Lipowa 2, dz.nr 314, Brzozowa 6, 8, 10.

23.04 od godz. 8:00 do 14:00