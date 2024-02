Wszystkie drogi prowadzą do Gryfina. W sobotę startuje Włóczykij

Sobota to - można powiedzieć - preludium do tego, co jest zaplanowane na kolejny tydzień. To w sobotnie popołudnie 350 śmiałków wyruszy na dwie trasy: 50 i 25 km w ramach Ekstremalnego Rajdu na Orientację Włóczykij Trip Extreme.

Właściwa część festiwalu, z podróżniczymi prezentacjami, spotkaniami, warsztatami, spacerami, filmami, koncertami, ale też atrakcjami dla najmłodszych rozpocznie się w środę 21 lutego o godz. 17.00 przejściem przez symboliczną "Bramę Dźwięku".

Tegoroczny Włóczykij, jak mówi jego organizator, będzie odświeżony. To m.in. za sprawą tego, że w tym roku z kierowania festiwalem zrezygnował Przemysław Lewandowski, a stery po nim przejął również związany z Włóczykijem Mateusz Woźniakowski. - Zawsze patrzyłem na to, co się dzieje nieco z boku, jako fotografik, dlatego starałem się dać Włóczykijowi jakiś powiew nowości i mam nadzieję, że to się udało. W tym roku będzie przede wszystkim więcej osób lokalnych - podkreśla Woźniakowski.