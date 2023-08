Wszystkie atrakcje nowego parku na osiedlu Zawadzkiego już dostępne

W ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy, pusta jeszcze niedawno, polana między blokami na osiedlu Zawadzkiego, zmieniła się nie do poznania. To teraz pięknie zagospodarowane miejsce do zabawy i odpoczynku dla okolicznych mieszkańców.

- Do dyspozycji najmłodszych oddany został duży, kolorowy i pełen atrakcji plac zabaw. Są tu domki, drabinki, linarium, zjeżdżalnie, trampoliny czy huśtawki i to w kilku wydaniach, a nawet „podniebna deskorolka” - mówi Paulina Łątka ze szczecińskiego magistratu.

Nie mogło zabraknąć też miejsca dla czworonogów. Okoliczne pieski mogą korzystać z ogrodzonego wybiegu z urządzeniami do zabawy i nauki. Są także piesuary, a poza wybiegiem, również poidełko – zarówno dla psów, jak i ludzi.

Podstawą parku jest zieleń. Oprócz rozległych trawników jest efektowna rabata bylinowa. Wkrótce podobna, jeszcze większa i równie kolorowa, powstanie na kolejnym fragmencie terenu. Są też pnącza, które z czasem pokryją drewnianą pergolę. Wysiana została także łąka kwietna, która czasowo pozostanie ogrodzona, aby nasionka miały szansę wykiełkować.