Wojewoda na pikniku: Nie jesteśmy idealni, ale dotrzymujemy słowa [WIDEO]

To ogólnopolska akcja związana z podwyższenie świadczenia z 500 do 800 zł. Pieniądze będą wypłacane do stycznia 2024.

W Szczecinie politycy PiS spotkali się na pikniku na pl. Orła Białego, po sąsiedzku z trwającym od czwartku Jarmarkiem Jakubowym. Piknik został sfinansowany z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

-Program 500, a teraz 800+ jest szalenie ważny. Przypomnijmy sobie jak wyglądała Polska, polskie rodziny, z jakimi trudnościami borykały się dzieci, zanim wprowadziliśmy 500+. Byli tacy, co mówili, że to nie możliwe, że to oszustwo wyborcze, a my to obiecaliśmy i wprowadziliśmy. 230 mld zł trafiło do budżetów rodzinnych, skorzystało z tego 7 milionów dzieci, w tym setki tysięcy na Pomorzu Zachodnim. A dziś widzimy co się dzieje, problemy gospodarcze, inflacja związana z wojną na Ukrainie. Dlatego podnosimy to świadczenie. Taka była zapowiedź premier Kaczyńskiego i słowa zamieniają się w czyn. Robimy to, bo jesteśmy wiarygodni, a przede wszytkim zależy nam na polskich dzieciach i rodzinach. Warto być z ludźmi, którzy są wiarygodni - mówił wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.

Przyznał, że PiS-owi zdarzają się błędy