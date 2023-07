Wkrótce nowe kierunki lotów z lotniska Szczecin-Goleniów. Dokąd polecimy? Bogna Skarul

Już wkrótce z lotniska w Goleniowie będzie można dostać się bezpośrednio do Włoch, Grecji i Chorwacji. W dalszej kolejności do Hiszpanii, Danii, Szwecji i Norwegii. Z polskich lotnisk w planach jest połączenie do Katowic i Rzeszowa.