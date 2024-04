Wieża w Wolinie oblężona przez turystów. Nowa atrakcja turystyczna w regionie [ZDJĘCIA]

Na jej budowę zużyto 230 kubików drewna modrzewiowego, które świetnie nadaje się do takich konstrukcji zewnętrznych. Same barierki mają ok. 2 km długości

Budowa wieży widokowej w Wolinie to element większego projektu związanego z rewitalizacją parku miejskiego, który zyskał zupełnie nową oprawę: wygodne ścieżki, urządzenia do zabawy i ćwiczeń, latarnie. Wyremontowany został także amfiteatr letni.

Projekt uzyskał 3,9 mln, dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Drugie tyle dołożył samorząd.