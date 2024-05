Wieża Gocławska. Trwa remont zabytku, zmienia się otoczenie

Wielbiciele lokalnej historii obserwują postęp prac przy wieży. Od 2020 roku udało się sporo zrobić. To, co rzuca się w oczy to elementy nowej balustrady, które widać nad wejściem głównym i na tarasie głównym. To 460 tralek o profilu 45 na 45 mm

Marek Jaszczyński