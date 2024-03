Wietrzna niedziela w Międzyzdrojach. Turystów jednak nie brakowało [ZDJĘCIA]

Zastawione ulice samochodami i sporo przechodniów na promenadzie i kładce, to obraz Międzyzdrojów w ostatnią niedzielę przed świętami wielkanocnymi.

- To dobry prognostyk na same święta - cieszą się miejscowi i już zacierają ręce, bo tegoroczna Wielkanoc nad morzem zapowiada się tłumnie.

- Zawsze na wiosenne święta jest duży tłum w Międzyzdrojach. Turyści spragnieni są wypoczynku nad morzem.

Międzyzdroje spodziewają się więc sporego zainteresowania przyjazdami nad morze i już szykują się na gości. W miejscowości już w tej chwili przystrajane są witryny sklepów i restauracji z akcentami wielkanocnymi.

Ten weekend, choć wcale nie słoneczny i tak skusił sporo osób, które zamiast sprzątania w domach i zakupów na święta wybrały spacery.

Co prawda nad samym brzegiem morza było niewielu spacerowiczów, ale to głównie dlatego, że przeszkadzał w tym spory i zimny wiatr. - Ale w przyszłym tygodniu ma być i słonecznie i ciepło - podkreślają mieszkańcy Międzyzdrojów i zapraszają do siebie gorąco.