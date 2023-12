Wielkie firmy jeszcze nie odkryły Szczecina. Jeśli to się stanie, nasze zarobki poszybują

- To by się zgadzało - mówi prof. Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego. - Mamy jako Szczecin także siódme miejsce pod względem liczby mieszkańców w Polsce. Te korelacje między wysokością zarobków, a liczbą mieszkańców dotyczą większości miast.

Nadzieja, że Szczecin zostanie odkryty

Skąd ta różnica?

- Kraków jest liderem jeśli chodzi o nowoczesne usługi dla biznesu - mówi Mateusz Żydek. - Myślę tu przede wszystkim o obsłudze księgowej, internetowej, finansowej, prawnej. I to nie tylko dla Polski, ale w ujęciu globalnym. Do tego należy podkreślić wielką rolę Krakowa jako zagłębia inżynieryjnego (dzięki Akademii Górniczo-Hutniczej). Ale to nie znaczy, że Szczecin takich usług nie prowadzi. One także tu są, ale jest ich mniej.

Także prof. Dariusz Zarzecki nie dziwi się, że to w Krakowie zarabia się najwięcej.