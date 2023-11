Więcej pań może już skorzystać z bezpłatnej mammografii. Gdzie można się zapisać na badania w Szczecinie?

Przedział wiekowy Pań uprawnionych do badania w programie został poszerzony o 10 lat. Panie mogą nadal wykonać bezpłatną mammografię w dowolnej lokalizacji, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego. W tej chwili bezpłatne badanie mammograficzne przysługuje Paniom od 45 do 74 roku życia, ale pod pewnymi warunkami:

LUX MED zaprasza do mobilnej pracowni mammograficznej przy markecie Kaufland, ul. Ofiar Oświęcimia 14:

- Szczecin – 18 grudnia w godzinach od 10.00 do 17.30

- Szczecin - 19 grudnia w godzinach od 8.00 do 15.30.