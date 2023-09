Widowiskowe i celne strzelanie żołnierzy "Błękitnej". Pocisk Spike zniszczy cel oddalony nawet o 4 kilometry [ZDJĘCIA]

Finał zmagań odbędzie się w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

Co to takiego PPK Spike?

SPIKE wyposażony jest w TS - kamerę termalną. Celownik termalny jest przyłączony do zespołu sterowania wyrzutni jako dodatkowy moduł, który jest wykorzystywany do strzelań w warunkach nocnych oraz słabej widoczności, a także do obserwacji i wykrywania celu w podczerwieni.

Trójnóg będący także na wyposażeniu plutonu umożliwia wygodne ustawienie zestawu do pozycji strzeleckiej w warunkach polowych. Pozwala operatorowi na obracanie zestawem w azymucie i elewacji tak, aby mógł zlokalizować cel.

Przeciwpancerny pocisk kierowany SPIKE LR, wchodzący w skład zestawu PPK SPIKE jest przeznaczony do niszczenia środków pancernych i opancerzonych oraz innych szczególnie ważnych celów (np. wozy dowodzenia). Pocisk SPIKE LR, zwany również SPIKE DUAL jest naprowadzany automatycznie i cechuje się wysokim prawdopodobieństwem trafienia oraz dużą odpornością na zakłócenia. Umożliwia on strzelanie w trzech trybach: "Wystrzel i zapomnij", "Wystrzel i steruj" oraz "Wystrzel, obserwuj i koryguj".

Zespół sterowania razem z celownikiem termowizyjnym umożliwia strzelanie pociskami SPIKE LR w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności.Zaletą zestawu jest możliwość zwalczania celów ukrytych znajdujących się w odległości do 4000 m od wyrzutni (stanowiska ogniowego).