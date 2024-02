Weekend w Szczecinie i regionie zapowiada się pochmurny i deszczowy

Synoptycy na południu Polski mówią, że idzie wiosna. Do nas też dotrze?

To co czeka nas w pogodzie przez najbliższe dni raczej jest aurą typową dla jesieni, nie wiosny.

Czyli będzie brzydko?

Raczej nieciekawie. Dziś (piątek) do południa w naszym regionie ma padać lekki śnieg, albo raczej deszcz ze śniegiem. Temperatura jest na plusie. Co prawda tylko 1-2 stopnie Celsjusza, ale zawsze powyżej zera. W nocy z piątku na sobotę temperatura wzrośnie do 3 stopni C. Te opady deszczu, które czekają nas w nocy, to efekt frontu ciepłego, jaki nadciąga do nas z południa. Stąd czeka nas odwilż.

To w sobotę też ma padać deszcz?

Opadów deszczu możemy się spodziewać do południa. Nie będą to obfite opady, raczej takie zanikające. A temperatura jaka nas czeka w sobotę to od 4 do 6 stopni Celsjusza. Tak ma być w Szczecinie i nad morzem.