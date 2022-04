Weekend w Międzyzdrojach. Nikt w sobotę nie spodziewał się tak pięknej niedzieli [ZDJĘCIA]

Za to już niedzielny poranek wszystkich zaskoczył. Na niebie tylko od czasu do czasu pojawiały się chmury, a odczuwalna temperatura, szczególnie na słońcu była jak podczas prawdziwej wiosny. Nic dziwnego, że ci którzy na niedzielny spacer postanowili wybrać się do Międzyzdrojów, nic a nic się nie zawiedli.