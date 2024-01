Weekend ma być w woj. zachodniopomorskim wietrzny i mroźny. Od poniedziałku czeka nas odwilż

Dzisiaj śnieg posypie, ale na wybrzeżu środkowym i wschodnim. U nas, w zachodnim, może pojawić się śnieg, ale - jeśli w ogóle będzie - to te opady mają być małe i przelotne. Za to wiatr zacznie wiać odczuwalnie. Nad morzem do nawet 90 km/h, a w Szczecinie do 70 km/h. To będzie wiatr południowo-zachodni. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do plus 1 stopnia Celsjusza.

Jaka będzie sobota?

W sobotę możemy się spodziewać opadów śniegu, mokrego śniegu i deszczu, bo temperatura ma wynosić plus 2 stopnie C. Przed południem nad morzem nadal wiać ma silny wiatr. Prędkość wiatru może dochodzić do 70 km/h.

A w nocy?

W nocy z soboty na niedzielę czekają nas mrozy. Temperatura spadnie do minus 4 stopni C. Ale nie powinno padać. Z kolei w dzień temperatura wzrośnie do plus 2 stopni C.

Co nas czeka w przyszłym tygodniu?

Odwilż i to spora, zdecydowana. To dzięki wiatrowi z południowego zachodu. W Szczecinie w poniedziałek termometry mają pokazywać aż plus 8-9 stopni C, nad morzem też będzie cieplej, bo tam temperatura skoczy do plus 6 stopni C. Jednak przez cały czas ma padać deszcz i wiatr ma być silny. Prędkość wiatru może dochodzić do 90 km/h.

Co dalej?

Wtorek i środa z temperaturą dodatnią - od 6 do 8 stopni C. W nocy też nie będzie zimno, bo temperatura ma wynosić plus 4 stopnie C. Ale ma padać deszcz i ma nadal wiać silny wiatr. To będzie raczej taka pogoda sztormowa, która może łamać gałęzie. Trzeba będzie uważać.