Warto zadbać o oznakowanie domu. Aby ratownicy nie musieli błądzić

- Brak takich tabliczek na domach to poważny problem - mówi Marcin Plonder, ratownik ze Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie. - Raczej nie dotyczy on większych miast, a terenów podmiejskich. Najczęściej niedawno zbudowanych domów, przy nowych ulicach. Zdarza się, że takiej tabliczki z numerem nie ma lub jest zasłonięta przez gałęzie czy krzaki. Albo ktoś wykazał się takim lenistwem, że napisał numer długopisem na kartce, a kartkę wstawił w okno. A ona w tym oknie jest ledwo widoczna - wymienia ratownik.

Efekt? Oczywisty i groźny dla tych, którzy o tym obowiązku zapomnieli.

- Były przypadki, że błądziliśmy po okolicy, zanim trafiliśmy pod właściwy adres - kontynuuje ratownik. - Szybko dojeżdżamy na daną ulicę, która się okazuje drogą prywatną, przy której stoją cztery domy obok siebie i żaden nie ma numeru. I zanim zorientujemy się, w którym domu ktoś potrzebuje pomocy, to mijają cenne minuty. Czasem jest to kilkanaście sekund, czasem kilka minut, a tutaj czas ma olbrzymie znaczenie. Pamiętam, jak kiedyś pewnej pani zdążyliśmy pomóc w ostatniej chwili… Powód oczywiście był taki, że dom nie miał tabliczki z numerem. Ja wiem, że dla wielu mieszkańców, szczególnie dla tych, którzy się dopiero wprowadzili, to drobna rzecz, o której zapominają, ale zapewniam, że to zaniedbanie może kosztować zdrowie lub nawet życie - przestrzega Marcin Plonder.