Waloryzacja emerytur w 2023 roku. Wyższe emerytury już od tego miesiąca. Sprawdź o ile zwiększy się Twoja emerytura 16.09.23.

Waloryzacja emerytur 2023 uzależniona od inflacji

Rekordowa waloryzacja emerytur w 2023 roku

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał w listopadzie ustawię o emeryturach i rentach.

Nowelizacja zakłada, że w 2023 roku emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 procent. Obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Zagwarantowana zostanie także minimalna podwyżka, która wyniesie 250 złotych. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową, kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa, niż 125 złotych.

Podwyższone zostaną najniższe świadczenia odpowiednio do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Wskaźnik waloryzacji jest już pewny i na pewno nie będzie mniejszy. Możliwe jednak, że wskaźnik wzrośnie. Wszystko zależy od tego, ile będzie wynosiła inflacja.