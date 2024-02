Wahan Biczachczjan z Pogoni Szczecin: Idziemy krok po kroku z pokorą

Zgodzisz się, że mecz w Poznaniu wygraliście charakterem?

Wahan Biczachczjan: To jest prawda. Od pierwszej do ostatniej minuty to była jazda na całym boisku, graliśmy sercem i cały czas sobie pomagaliśmy. Wiedzieliśmy, że ten mecz może tak właśnie wyglądać, że tych sytuacji bramkowych nie będzie tak dużo, że może rozstrzygnąć jeden stały fragment gry. Koncentracja w naszym zespole była maksymalna, by nie stracić tu bramki. Nasz plan wykonaliśmy. Charakter było widać przez 120 minut i dlatego te zwycięstwo jest zasłużone. Cieszymy się oczywiście, ale spodziewam się, że ta wygrana da nam dodatkowej energii, pewności siebie, ale pracować musimy dalej, bo najważniejszy okres dopiero przed nami.

Lech momentami może i przeważał, ale wszystko jakby pod Waszą kontrolą.

Realizowaliśmy swój plan. Wiedzieliśmy czego możemy się spodziewać po Lechu, znaliśmy jego atuty i wychodząc na boisko na maksa się mobilizowaliśmy, by trzymać się swojej taktyki. To był klucz do zwycięstwa. Od początku nasza gra była bardzo zorganizowana i to zarówno, gdy mieliśmy piłkę, jak i wtedy, gdy musieliśmy się bronić. W piłce nożnej najważniejszy jest charakter i nam go nie zabrakło. Dzięki temu jedziemy dalej.