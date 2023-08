W zachodniopomorskim oferowane są auta starsze i o większym przebiegu niż w całym kraju Bogna Skarul

W zachodniopomorskim w czerwcu do sprzedaży wystawiono na rynku wtórnym 6421 używanych aut. Przede wszystkim były to auta z silnikami diesla. To wynik analizy, jaką przeprowadziła firma AAA Auto.