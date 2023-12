W tym roku wydamy na święta średnio od 400 do 600 zł na osobę

– Widać duży rozstrzał między często wskazywanymi kwotami. To pokazuje, w jak różnych sytuacjach są Polacy. A trzeba pamiętać o tym, że wciąż mamy wysoki poziom inflacji i w sklepach jest drogo. Ceny nie spadają, tylko wolniej rosną niż rok temu. Przeciętny konsument to zauważa i opiera się głównie na swoich odczuciach oraz doświadczeniach zakupowych, a te są indywidualne i zależne od tego, co dana osoba najczęściej wkłada do koszyka i gdzie kupuje produkty – mówi Robert Biegaj, ekspert rynku retailowego z Grupy Offerista.