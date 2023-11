W szpitalu wojskowym w Szczecinie znów nosimy maseczki. Ograniczenia odwiedzin

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu również szpital na Pomorzanach wprowadził obostrzenia. Tymczasowo zostały ograniczone przyjęcia planowe do szpitala. W szpitalu w zależności od sytuacji epidemiologicznej odwiedziny pacjentów mogą zostać ograniczone - decyzje w tym zakresie podejmuje lekarz kierujący lub dyżurny. We wszystkich pozostałych przypadkach obowiązują dotychczas stosowane zasady odwiedzin:

W związku z dynamicznie rosnąca liczbą zakażeń wirusowych, w tym COVID-19, komendant szpitala podjął decyzję. Od wtorku (czyli od 28 listopada) w szpitalu przy ul. Piotra Skargi w Szczecinie obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych. Komendant wprowadził też ograniczenia związane z odwiedzinami: z jednym chorym może się spotkać tylko jeden członek rodziny. Obostrzenia obowiązują do końca roku 2023.

Odwiedziny u pacjentów w stanie ciężkim, terminalnym oraz u dzieci ustalane są indywidualnie z lekarzem kierującym lub dyżurnym.

Zaleca się, by odwiedziny w miarę możliwości organizować po godzinie 12, tak by nie zakłócały pracy klinki czy oddziału.

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy w trybie pilnym otrzymają w szpitalu pomoc, tak jak do tej pory. Zabiegi nagłe i ratujące życie oraz leczenie pacjentów onkologicznych jest realizowane bez zmian.

Porody rodzinne odbywają się na dotychczasowych zasadach.