W Szczecinie odbyła się konferencja zachodniopomorskich klas mundurowych

- Nie ma lepszej drogi niż te 29 placówek. To 29 szkół, które ma oddziały mundurowe. Nie ma lepszej drogi, bo żadna inna szkoła lepiej nie przygotuje. Mimo że nie wszyscy zdecydują się na tę ścieżkę kariery, ale sam fakt uczestniczenia już jest wartością dodaną. Nawet jeżeli nie zostaną żołnierzami, policjantami, strażnikami granicznymi czy strażakami, to i tak to doświadczenie szkoły średniej, kształtuje się ostatecznie charakter, postawę wobec społeczeństwa - mówił w czasie otwarcia konferencji Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.