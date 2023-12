W Szczecinie od piątku działa pierwsza kocia kawiarnia [ZDJĘCIA]

- Zawsze chciałam mieć kawiarnię, zajmowałam się też wolontariatem związanych z kotami, sama mam cztery koty. Żal mi było maluchów, które dorastały w klatkach czy dużych kotów, które nie mogły znaleźć sobie domu . Tutaj takie koty mają namiastkę domu - mówi Natalia Gulbinowicz, właścicielka kawiarni. - Możemy obserwować, jak one się zachowują i powiedzieć więcej o ich charakterach. Koty 24 godziny na dobę mają swoją salę, swoje kuwety z drapakami, mają jedzenie i ciągły dostęp do sali.

Jest ich osiem i każdy ma swój charakter. Są koty o mentalności gwiazdy, które przechadzają się między klientami kawiarni Koci Zakątek Cafe, są też osobniki nieśmiałe, które jeszcze nie mają odwagi pokazać się publicznie. Wszystkie słodkie kochane i do zaadoptowania. W pomieszczeniach kawiarni uwzględniono różne elementy, takie jak półki, kocie drapaki, ukryte miejsca i zabawki zachęcające koty do aktywności i zabawy oraz strefę komfortu, gdzie koty mogą odpocząć w miękkich kojcach.

Kawiarniane koty trafiają tu z Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie oraz Zwierzęcego Telefonu Zaufania - Stowarzyszenie Społeczno - Ekologiczne. Są to niesamowite organizacje, które na co dzień pod swoją opieką mają po kilkadziesiąt kotów, a pomimo to pomagają dalej. Wszystkie koty zamieszkujące kawiarnie będą poszukiwać domów stałych. Każdy zainteresowany może adoptować kota.

Koci Zakątek Cafe mieści się przy ulicy Śląskiej 5 i jest otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10-20.