W Szczecinie już ruszyły świąteczne wyprzedaże. Jak długo potrwają?

Chodzi o to, aby akurat do przyjścia do tego właśnie sklepu zachęcić klienta.

- Teraz kiedy większość osób krząta się raczej wokół przygotowań do świąt, jest to trudniejsze - mówią handlowcy ze sklepów odzieżowych i dodają, że liczą na tych, którzy np. chcą w czymś wyjątkowym wystąpić podczas Wigilii, Sylwestra, czy wciąż szukają prezentu dla najbliższych.

Wyprzedaże świąteczne w Polsce zaczynają się dosłownie na trzy - cztery dni przed świętami, ale trwają też czasem do połowy stycznia kolejnego roku.

W tej chwili w Szczecinie w galeriach handlowych wiele sklepów już obwieściło o świątecznych obniżkach, inne się do tego szykują i segregują towar. W jakich sklepach najczęściej spotkasz się z promocjami: