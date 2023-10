W Stargardzie po 20 latach wróciło biuro paszportowe. Będzie czynne trzy dni w tygodniu

Mieszkańcy Stargardu od wielu lat nie mogli wyrobić paszportu w swoim mieście. Punkty obsługi paszportowej działają m.in. w Gryficach, Łobzie, Myśliborzu, Szczecinku, Świnoujściu i Wałczu. Tymczasem w trzecim pod względem wielkości mieście w województwie, go nie było.

Nowo otwarte biuro paszportowe znajduje się na parterze Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej. Czynne będzie w poniedziałki i środy w godzinach 8-15 oraz w piątki 8-13.

- Dwadzieścia lat to rzeczywiście długo, ale tam gdzie wola tam sposób. Jeżeli istnieje wola to zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie. Dziękuję staroście, a w sposób szczególny radnym i z powiatu Elżbiecie Mochockiej i z miasta Monice Kieliszak. Takiego wiercenia dziury w brzuchu dawno nie pamiętam. Kiedykolwiek się spotykaliśmy, to pierwszym pytaniem było: kiedy będzie punkt paszportowy - mówił obecny na otwarciu wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.