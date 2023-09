W sierpniu wśród aut używanych największą ich liczbę oferowali właściciele Opli Astra

W całym kraju kupujący samochody używane mieli w sierpniu dużo większy wybór niż przed miesiącem, ponieważ liczba ofert sprzedaży wzrosła o 6176 samochodów i wyniosła 200 058. Jednocześnie wzrosła także mediana ceny aut używanych o 1700 zł do 32900 zł. Za to obniżyły się mediana przebiegu do 177 000 km oraz mediana wieku do 11,7 lat. Dane pochodzą z miesięcznego raportu Barometr AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych.

To nie były nowe auta. Mediana ich wieku w naszym województwie wynosiła w sierpniu 13,3 lata, a przebieg to 192 682 km. Najmłodsze auta bo z mediana wieku 10,2 lata wystawiono w mazowieckim, a w województwie śląskim używane samochody wystawione na sprzedaż miały najmniejszą medianę przebiegu, która wynosiła 158 tys. kom.

- Wzrost liczby ofert aut do sprzedaży to z jednej strony dobra wiadomość, ponieważ daje kupującym większy wybór, ale z drugiej strony stanowi zagrożenie związane z oszustwami - przestrzega Karolina Topolova z sieci autocentrów AAA AUTO. - Pojawiają się bowiem oferty samochodów-widmo, które w rzeczywistości nie istnieją. W ten sposób nierzetelni handlarze próbują wykorzystać klientów poszukujących najlepszej oferty cenowej, którzy są skorzy zapłacić przelewem część lub nawet całą cenę pojazdu nie mając podpisanej umowy. Nie trzeba dodawać, że odzyskanie wpłaconych pieniędzy jest niemożliwe, nie mówiąc o otrzymaniu kluczyków do wymarzonego samochodu. Z kolei, ogólny wzrost cen podstawowych produktów i usług oraz utrzymująca się wysoka inflacja, pociągają za sobą wzrost cen aut z drugiej ręki. Jednak wciąż ich średnia cena jest dużo niższa niż średnia cena nowego auta, która obecnie przekracza już 175 000 zł. Ze statystyk wynika, że na wyższe ceny wpływa także wzrost liczby ofert samochodów niemal nowych o ok. 6 proc., z 13 922 w lipcu do 14 742 w sierpniu. Samochody te mają 1,7 roku i przebieg poniżej 20 000 km.