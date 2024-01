W poniedziałek w zachodniopomorskim może spaść aż 6 centymetrów śniegu

W Szczecinie zrobiło się biało na ulicach. Dużo tego śniegu popada dziś?

- Będzie biało cały dzień. Ale padać ma z przerwami. Po południu temperatura w Szczecinie i okolicach spadnie. Nawet do minus 2 stopni Celsjusza. I co ważne, zacznie wiać mocniejszy wiatr. Prędkość wiatru może osiągać do 70 kilometrów na godzinę. Na Bałtyku sztorm - do 9 w skali Beauforta. Ten wiatr może zrywać linie energetyczne, trzeba więc uważać. A śniegu to nawet sporo spadnie - do 6 centymetrów.

To ferie w naszym regionie zapowiadają się białe?

- Nie całe ferie. Jutro (wtorek) ma być pogodnie i raczej bez opadów. Tylko w nocy temperatura spadnie do minus 6 stopni C. W dzień będzie zimno, ale już nie tak bardzo, bo termometry powinny pokazywać od minus 3 do minus 1 stopnia C.