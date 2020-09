W południe wrzucili go do auta i kazali ukraść mleko w proszku. Jeśli miał być to żart, to bardzo nieudany

Postępowanie w tej sprawie nadzorowała Prokuratura Rejonowa Szczecin – Zachód w Szczecinie. Jak ustalono do zdarzenia doszło w 22 lutego 2020r. około południa. Pokrzywdzony podczas wykonywania prac porządkowych został zaczepiony przez znanego mu mężczyznę, który wepchnął go do samochodu, a następnie z nim odjechał. W drodze do pojazdu dosiadło się kolejnych dwóch mężczyzn, których pokrzywdzony nie znał. Jeden z nich kazał pokrzywdzonemu ukraść na jednym ze stoisk targowiska Manhattan cztery opakowania mleka w proszku dla dzieci.

- Gdy pokrzywdzony zgodził się na dokonanie kradzieży został uderzony dwukrotnie pięścią w skroń przez jednego ze sprawców, po czym drugi wyjął z kieszeni jego spodni pieniądze w kwocie 20 zł - mówi prokurator Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Po przejechaniu kilkuset metrów mężczyźni zatrzymali pojazd, kazali pokrzywdzonemu wyjść i poniżyli go każąc klęczeć na chodniku. Jeden z podejrzanych kopnął pokrzywdzonego dwukrotnie w łokieć. Zdarzenie widziała kobieta jadąca ulicą. Zatrzymała się, zabrała pokrzywdzonego i zawiozła w bezpieczne miejsce, a następnie zawiadomiła policję. Sprawcy zostali zatrzymani. Trafili do aresztu.

Podejrzani (lat 42, 42 i 32) w przeszłości byli karani sądownie.

Za przestępstwo rozboju grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12 lat.