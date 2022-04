W Pogoni duże rozczarowanie, ale na Legię będzie nowa energia

W piątek trener Kosta Runjaic przedstawił sytuację w szczecińskiej drużynie.

Sytuacja kadrowa

Sebastian Kowalczyk – tu znak zapytania. Każda godzina się liczy. Może w piątek wróci do treningu. On chce zrobić wszystko, by być do dyspozycji. Oglądał mecz z Rakowem i wspomniał, że to dla niego piekło było. Zobaczymy, nie będziemy ryzykować.

Zech – staw skokowy wyglądał podobnie jak Kowalczyka po Jagiellonii. Myślę, że będzie gotowy do gry.

Rafał Kurzawa – w środku tygodnia rozpoczął treningi, wygląda dobrze i na papierze jest do naszej dyspozycji. Mamy ograniczoną liczbę zawodników, więc w sobotę będziemy decydować o kadrze.

Zmiany w „11” po Rakowie

Oglądaliśmy sobie ten mecz 2 razy, a niektóre sytuacje nawet więcej. Też uważam, że nie był to zły nasz występ, ale mamy sporo przemyśleń i nie powiem, jak dużo może być tych zmian. W czwartek jedna grupa miała trening regeneracyjny, a inna trenowała mocniej. Wszyscy byli bardzo skoncentrowani i chętnie brali udział w zajęciach. Rozczarowanie było i jest duże. Zagraliśmy dobrze, ale skończyliśmy nawet bez jednego punktu. Chłopcy powiedzieli, że nic straconego, chcemy się jeszcze mocniej pokazać. Wszyscy mamy jeden cel i po to trenujemy. Przed spotkaniem z Rakowem wiedzieliśmy, że większość spotkań musimy wygrać i teraz nie mamy już innego wyjścia, a czekają nas trudne mecze. Ufamy, że jak zagramy w ten sam sposób co z Rakowem to możemy wygrywać. Musimy w to wierzyć, ale i popełniać mniej błędów.