W pięciu pobili i okradli 17-latka. Zatrzymali ich dzielnicowi z Pogodna

- Dzielnicowi z Pogodna w trakcie służby obchodowej dokonywali kontroli miejsca zagrożonego w rejonie służbowym. W pewnym momencie zauważyli mężczyznę, który siedział na jezdni bez koszulki, a na twarzy miał widoczne ślady krwi. W związku z tym policjanci niezwłocznie podeszli do mężczyzny, aby ustalić czy nie potrzebuje on pomocy medycznej, jednocześnie ustalając co się wydarzyło - informuje policja.