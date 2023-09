W piątek w Teatrze Małym "Kobieta, która zajęła się ogniem"

To komediowy spektakl muzyczny, stworzony na bazie prawdziwych kobiecych historii – kontynuacja mającej gorące grono fanów i fanek "Kobiety zagrożonej niskimi świadczeniami emerytalnymi". Opowieść o artystce, która podejmuje się misji naprawy świata, choć ten ciężar ewidentnie ją przygniata. Maria chce wziąć na siebie wszystkie opisane przez kobiety problemy. Te z którymi mierzą się po cichu, w domu i w pracy, zmuszając się do odgrywania roli świetnie radzącej sobie ze wszystkim heroski. Interaktywna, lekka forma musicalu budzi śmiech i zachęca do rozmowy, dodając wydarzeniu wspólnotowy terapeutyczny wymiar.

- Proces tworzenia tekstu do tego spektaklu był zupełnie inny niż przy pierwszej odsłonie, a jego autorkami były szczecinianki, które odpowiedziały na moje ankiety, w których zadałam 4 pytania: czym kobiety czują się zagrożone? Jak sobie z radzą z tym zagrożeniem? Czego słuchają w chwilach zwątpienia i co dal kobiet kryje się w tytule spektaklu - mówi Maria Dąbrowska. - otrzymałam 150 ankiet, z których powstał ostateczny tekst literacki.