W medycynie estetycznej nie chodzi o kopiowanie

W ostatnim czasie można zauważyć, że wiele osób (szczególnie pań) ma nieco zbyt wyraziste rysy twarzy, a często i rysy, które są mocno do siebie zbliżone. Powszechny dostęp do medycyny estetycznej to na pewno dobry pomysł?

- Medycyna estetyczna i wszystkie zabiegi chirurgii estetycznej są dla ludzi. Trzeba jednak zrozumieć, że kluczem do właściwego przeprowadzenia zabiegu jest odniesienie się do naturalnej urody pacjenta czy pacjentki, a nie mody. Moim zdaniem, jeśli efekt jest zbyt intensywny, zabieg został przeprowadzony niewłaściwie. Mówiąc potocznie, człowiek nie może wyglądać jakby był “zrobiony”. Zadaniem lekarza jest uwypuklenie istniejącego już piękna i cofnięcie efektów starzenia, a nie przemiana pacjenta w inną osobę lub co gorsza w kopię chwilowo popularnej celebrytki.

Wiele z tych zabiegów opiera się o kwas hialuronowy. “Wystarczy podać go pod skórę i mamy efekt”. Może to łatwość z jaką zabieg się kojarzy jest tu problemem?