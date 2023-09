W końcu są! Podziemne pojemniki do wyrzucania odpadów. To projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego [ZDJĘCIA]

Z pojemników można już korzystać w dwóch miejscach: na rogu ul. Wielkopolskiej i Śląskiej i na ul. Rayskiego 4. W każdym z nich zamontowano komplet trzech pojemników jednokomorowych, opróżnianych w systemie dwuhakowym, przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru, tworzyw sztucznych oraz szkła, o pojemności odpowiednio: 5 m3, 5 m3 i 3 m3. Trzecia lokalizacja została wyznaczona na rogu ul. Farnej i pl. Żołnierza Polskiego (trawnik przy parkingu).

- Obecnie trwają, niezbędne do rozpoczęcia prac, formalności. Wykonawcą zadania jest firma P.H.U. ALGO Jarosław Bartos z Wielunia, a jego koszt to ponad 400 tys. zł - wyjaśnia Paulina Łątka ze szczecińskiego magistratu.

Sprawdziliśmy jak działają nowe urządzenia. Faktycznie wyglądają bardzo estetycznie i przyciągają wzrok. Jedyny minus jaki zauważyliśmy, to brak blokady klapy po jej otwarciu. To oznacza, że musimy ją przytrzymywać ręką, aby wyrzucić śmieci, co jest dość niewygodne, gdy ma się zajęte obie ręce.