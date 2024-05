W jakiej kondycji jest Twoja wątroba? Przyjdż do Galaxy i sprawdź

FibroScan pozwala na uzyskanie bardzo precyzyjnych wyników. Do badania powinno się przystąpić na czczo lub co najmniej 4-6 godzin po ostatnim posiłku.

Obok gabinetu, w którym będą wykonywane badania, rozstawi swoje stanowiska Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Będzie można tam bezpłatnie zbadać poziom ciśnienia tętniczego i glikemii we krwi. Na stanowisku DKMS wolontariusze Muszkieterów Szpiku będą szukali „genetycznych bliźniaków” dla osób chorych na białaczkę, a szczególnie dla małego Antka Grodzickiego. To bardzo ważne – Antek pilnie potrzebuje dawcy szpiku, może to właśnie ktoś z Was nim jest? Zachęcamy do badań – są szybkie i proste, a tak wiele zależy od ich wyniku.