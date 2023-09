VI Memoriał im. Antoniego Rogowskiego w Policach. Gospodarze nie dali szans rywalom

W zmaganiach wzięło udział 6 drużyn z trzech województw. Gospodarze z AKS Promień Police byli bezkonkurencyjni.

Nie dali szans przeciwnikom jako jedyni zdobywając drużynowo ponad 1000 punktów Sinclaira.

Klasyfikacja drużynowa:

1 AKS Promień Police

2 GKS Zamek Gołańcz

3 AKS Koszalin

4 AKS Myślibórz

5 UKS Zielona Góra

6 AKS Białogard

Klasyfikacja indywidualna

Kobiety do lat 17

1 miejsce Oliwia Styczyszyn,

8 miejsce Julia Nowaczyk,

12 miejsce Nikola Mańkowska,

13 miejsce Damian Nikola

Kobiety do lat 23 - Wioletta Olszewska 1 miejsce

Mężczyźni do lat 17- 1 miejsce Fabian Staniak

Mężczyźni do lat 23 - 2 miejsce Piotr Sikorski,

3 miejsce Jakub Mańkowski