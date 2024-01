Uwaga pasażerowie! Lepiej nie jechać koleją do Niemiec. Trwa strajk kolejarzy Marek Jaszczyński

Strajk GDL powoduje ogromne zakłócenia w całym transporcie dalekobieżnym i regionalnym archiwum

Związek Zawodowy Niemieckich Maszynistów Kolejowych (GDL) prowadzi strajk od dziś 10 do 12 stycznia do godz. 18. To oznacza, że ruch pociągów na terenie Niemiec będzie znacznie utrudniony.