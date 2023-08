Utrudnienia w centrum Szczecina i na osiedlu Kaliny

Do 21 sierpnia będzie zamknięta dla ruchu kołowego jezdnia ul. Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego. Zmianie trasy uległa linia 86.

Autobusy linii 86 kursują w obu kierunkach od al. Wojska Polskiego do pl. Szarych Szeregów dalej al. Piastów (autobusy jadące w kierunku „Zakładów Piekarniczych” wjeżdżają na torowisko) i od ul. Jagiellońskiej swoją stałą trasą. Przystanek ,,Piastów” (nr 11821) dla autobusów jadących w kierunku ,,Zakładów Piekarniczych” został przeniesiony na wspólny przystanek autobusowo-tramwajowy dla linii 11, 12, 523, 524 w ciągu.al. Piastów (nr 11812).

Natomiast do 31 sierpnia prowadzone będą roboty drogowe polegające na wymianie nawierzchni w ciągu ul. Hieronima Derdowskiego. - Prace będą wykonywane w godzinach wieczornych, nocnych oraz dziennych. Roboty będą odbywały się na odcinku od ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza do 26 Kwietnia. Remontowany odcinek będzie zamykany, tylko kiedy będzie to konieczne - mówi Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.