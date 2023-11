Urzędnicy w niektórych urzędach od minionego piątku powinni jeden dzień w tygodniu pracować do 18

Chodzi o zarządzeniu nr 525 Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2023 r., gdzie zostały zmienione zasady dotyczące godzin otwarcia urzędów państwowych, gdzie premier wskazuje, iż "w urzędach, w których są wykonywane zadania związane z obsługą interesantów, dyrektor generalny urzędu ustala czas pracy urzędu, w tym rozkład czasu pracy członków korpusu służby cywilnej, w taki sposób, aby co najmniej w jednym dniu tygodnia zadania te były wykonywane między godziną 8.00 a godziną 18.00." Tak brzmi zarządzenie nr 525, które zostało opublikowane 2 listopada 2023 r., a to oznacza, że 17 listopada minął termin (po 14 dniach), po których wchodzi w życie.

W Szczecinie nie wszystkie urzędy dostosowały się do rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego.

- Nie mamy jeszcze wyznaczonego dnia, kiedy będziemy pracowali do godziny 18 - przyznała Anna Nieradka, rzeczniczka szczecińskiego Kuratorium Oświaty. - Będziemy to ustalać - mówiła i dodała, że kuratorium z tym problemem powinno sobie poradzić do końca tego miesiąca.