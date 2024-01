Ulica Zimowskiego na Pogodnie zamknięta. Problemy z dojazdem do posesji

Przy ul. Zimowskiego (i ul. Unii Lubelskiej) trwa obecnie największa w Szczecinie inwestycja związana z ochroną zdrowia. Konsorcjum firm Korporacja Budowlana DORACO oraz spółka PORR buduje Centrum kliniczno-dydaktyczno-badawcze Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Centrum powstaje naprzeciwko szpitala klinicznego, tam, gdzie kiedyś był wielki dół - przed wojną Niemcy zamierzali tam ponoć wybudować stadion.

W miejscu dołu trwa obecnie wielka budowa - jej koszt szacuje się na 800 mln zł. Do prac ziemnych wykorzystywany jest ciężki (i bardzo ciężki) sprzęt. Jak się okazuje, w najbliższych dniach ekipy budowlane będą musiały wjeżdżać na fragment ul. Zimowskiego. To dlatego, m.in. ze względów bezpieczeństwa, ulica została czasowo zamknięta. Ale nie całkiem. Wyłączona z ruchu jest jedynie część środkowa ulicy. Jej dwa wyloty - od strony ul. Unii Lubelskiej i od strony ul. Ostrawickiej - są nadal otwarte. Aby jednak kierowcy mogli z nich korzystać, zmieniona jest tam organizacja ruchu. Zmiana polega na wprowadzeniu dwukierunkowego ruchu - wszystko po to, by właściciele pobliskich posesji mogli podjechać pod swoje domy.

Zajęcie ulicy ma potrwać do 28 stycznia.