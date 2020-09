Ulica Staromiejska w Szczecinie rozkopana. Trwa remont, ale do kładki dojdziemy

Ulica Staromiejska w Szczecinie przechodzi gruntowny remont. Renowację przejdzie tu nie tylko nawierzchnia, ale także instalacje podziemne - wodociągowa i kanalizacji deszczowej. Prace są prowadzone na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórną do kładki prowadzącej nad ulicą Wyszyńskiego.

W związku z tym obowiązuje tu tymczasowa organizacja ruchu. Aktualnie jest zamknięty przejazd na całym odcinku remontowanej ulicy. Na szczęście udostępniony pozostał chodnik po zachodniej stronie ulicy. Można zatem dojść do znajdujących się tu punktów usługowych oraz przejść np. spod Książnicy Pomorskiej czy też Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zarówno do kładki nad Wyszyńskiego jak i zejść w stronę chodnika zlokalizowanego wzdłuż ulicy Wyszyńskiego. Roboty mają potrwać do końca roku.