Ukradł pieniądze w sklepie. Rozpoznał go wywiadowca na wolnym

- Szczecińscy wywiadowcy to grupa policjantów, którzy są pasjonatami swojej pracy. Każdego niemal dnia zatrzymują sprawców czynów zabronionych. Tym razem jeden z wywiadowców, w czasie wolnym od służby zauważył w centrum miasta mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi osoby odpowiedzialnej za kradzież pieniędzy z jednego ze sklepów na Pogodnie - mówi kom. Anna Gembala ze szczecińskiej policji.

Policjant natychmiast przekazał informację kolegom będącym w służbie, którzy w centrum miasta zatrzymali mężczyznę. To 24-latek ze Szczecina, który przyznał się do kradzieży pieniędzy i oświadczył, że już je wydał. Mężczyzna został przewieziony do Komisariatu Policji Szczecin Pogodno, gdzie policjanci wykonają z podejrzanym czynności procesowe.

Za kradzież grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.