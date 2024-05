Uczniowie Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie zwycięzcami ogólnopolskich olimpiad

- W tym roku w ramach koła ekonomicznego przygotowałem młodzież do startu w 5 różnych olimpiadach (menedżerska, ekonomiczna, przedsiębiorczości, statystyczna i ZUS)” - mówi pan Patryk Araszkiewicz, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w TOiZ. - Od wielu lat zajmuję się olimpiadami, na przestrzeni ostatnich dziesięciu, zdobyliśmy dokładnie 50 tytułów, w tym 14 laureatów, 36 finalistów, 7 krotnie uczniowie stawali na podium. W ostatnich latach odnosimy sukcesy głównie w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich, podczas 9 edycji za każdym razem byliśmy w finale. W tym roku mamy 5 finalistów.

Trud i zaangażowanie w rozwój zainteresowań i umiejętności uczniów docenia wieloletni dyrektor szkoły Ewa Kupidłowska.

- Nasi uczniowie z sukcesami rywalizują z uczniami liceów i techników w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych, uzyskując liczne tytuły laureatów oraz finalistów. Najbardziej cieszy mnie fakt, że najczęściej są to ich pierwsze tak spektakularne osiągnięcia w życiu, jakich nie udało im się uzyskać na wcześniejszych etapach edukacji. To niewątpliwy efekt pasji i zaangażowania - mówi z dumą o swoich uczniach i nauczycielach pani dyrektor. - Takie osiągnięcia nie są dziełem przypadku, to efekt długotrwałej, systematycznej pracy, wysiłku i poświęcenia wszystkich zaangażowanych w proces edukacji stron, wzajemnego zrozumienia i szacunku. Dzięki takim atrybutom Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie od 5 lat zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych szkół w Polsce w rankingu magazynu „Perspektywy”.