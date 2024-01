Uczniowie szkół muzycznych będą grać dla seniorów

W wybrane poniedziałki w samo południe w sali kameralnej szczecińskiej filharmonii pod hasłem Konsonanse będą się odbywały nie tylko koncerty, ale także spotkania z pasjonującą historią muzyki, ciekawostkami instrumentacyjnymi. Na scenie zaprezentują się utalentowani uczniowie szczecińskich szkół muzycznych, a seniorzy staną się ważnym elementem widowni, tworząc międzypokoleniową atmosferę jedności i wspólnego odkrywania piękna muzyki, a wszystko to pod okiem doświadczonego prowadzącego, pedagoga i edukatora – Kacpra Odrobnego, który dzieli się swoją pasją do muzyki.

Konsonanse to nie tylko koncerty, to również część kampanii edukacyjnej Słyszę Dobre Dźwięki, którą prowadzi filharmonia. W tej kampanii filharmonia chce zachęcić do świadomego kolekcjonowania dźwięków nie tylko w wymiarze muzycznym, ale także społecznym i zdrowotnym. Filharmonia w Szczecinie już od sezonu artystycznego 2016/2017 prowadzi kampanię społeczną Słyszę Dobre Dźwięki podejmując działania na rzecz edukacji, zdrowia i słuchu. Jednym z jej elementów od lat jest realizacja darmowych badań słuchu, edukacji z zakresu słuchu, a także tworzeniu miejsc ciszy w mieście oraz w szkołach.

Najbliższe koncerty z nowego cyklu Konsonanse już 26 lutego i 11 marca o godzinie 12:00. Bilety w cenie 20 zł można kupić w kasie Filharmonii i na filharmonia.szczecin.pl.