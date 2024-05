Tyle zapłacimy za prąd od lipca 2024. Znamy już maksymalną cenę po nowej ustawie. Ile zapłacimy więcej? 10.05.2024

Ile więcej zapłacimy za prąd od lipca?

Jakie będą ceny energii od lipca 2024 roku?

Już tylko do lipca obowiązują w Polsce założenia tarczy antyinflacyjnej, wobec czego rząd musiał zaproponować nowe rozwiązania, bo - choć inflacja bazowa wciąż spada (w marcu do 4,6 proc. względem 5,4 proc. w lutym) - to zatrzymanie programów pomocowych i odmrożenie stawek do rynkowych spowodowałyby potężny szok cenowy.