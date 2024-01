Trwa zabezpieczenie mozaik w Szczecińskim Domu Sportu [ZDJĘCIA]

Stary, wysłużony Szczeciński Dom Sportu jest w trakcie rozbiórki. Nie znikną jednak słynne mozaiki znajdujące się na terenie basenu. Jest to dzieło Sławomira Lewińskiego, który w Szczecinie i regionie zasłynął jako najlepszy rzeźbiarz epoki PRL. Nieznany jest autor mozaiki, która znajdowała się się w basenowym holu.

- Prace konserwatorskie prowadzone są od kilku dni. To dość czasochłonny etap przebudowy SDSu. Wymaga on jednak dużej ostrożności. Mozaika ceramiczna z małego basenu oraz mozaika położona w holu wejściowym po zdemontowaniu zostaną zabezpieczone do czasu ich ponownego wkomponowania w przestrzenie nowego obiektu. Przed przystąpieniem do demontażu wykonana została ich pełna inwentaryzacja, a prace przygotowawcze obejmowały m.in. wykonanie pomiarów oraz oznaczenie każdego elementu. Mozaiki zostaną wkomponowane w nowe miejsce i przejdą następnie dodatkowe prace konserwatorskie. Zostaną zdezynfekowane, oczyszczone oraz usunięte zostaną ubytki - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.