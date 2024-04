Trwa Europejski Tydzień Szczepień. Zaszczep dziecko przeciwko HCV

HPV (Human Papilloma Virus), to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka, który odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Może wywoływać również: raka pochwy i sromu u kobiet, raka prącia u mężczyzn, raka odbytu, jamy ustnej, nosogardzieli, nasady języka i migdałków a także okolic głowy i szyi u obu płci.

Szczepienia ochronne to najskuteczniejszy i najbardziej efektywny sposób zapobiegania wielu chorobom zakaźnym - informuje Główny Inspektor Sanitarny. - Zapewniając odporność, chronią nas przed ich groźnymi skutkami. Szczepiąc siebie i swoich bliskich, chronimy przed ciężkimi zachorowaniami także te osoby, których nie można zaszczepić z przyczyn medycznych.

Po 10 latach programów szczepień przeciw HPV, kraje oceniające ich efektywność odnotowały 90 proc. redukcję infekcji wirusem HPV oraz 90 proc. zmniejszenie zachorowalności na brodawki narządów płciowych. Ponadto aż o 85 proc. zmniejszyła się liczba patologii wysokiego stopnia szyjki macicy. Odporność uzyskana po szczepieniu jest długotrwała. Poziom przeciwciał utrzymuje się dłużej niż po naturalnym zakażeniu HPV, co bardzo dobrze świadczy o ochronie poszczepiennej.

Szczepienie przeciwko HPV jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych. Dlatego powszechne programy szczepień przeciw HPV adresowane są do nastolatków.

Program powszechnych szczepień nastolatków jest kierowany do dziewcząt i chłopców, którzy ukończyli 11 lat, a nie ukończyli jeszcze 14 roku życia. Do tej pory w naszym województwie w ramach programu zaszczepiło się 5009 dziewcząt i 4123 chłopców (ogółem w kraju - 256 290 nastolatków). Na szczepienie w ramach programu można się zgłosić do dowolnej, jednej ze 140 przychodni POZ, które realizują program w naszym województwie.

Do szczepień przeciw HPV kwalifikuje lekarz. Szczepienia podawane są w dwóch dawkach. Odstęp między nimi wynosi od 6 do 12 miesięcy. Szczepienie jest dobrowolne, bezpłatne, nie wymaga skierowania.