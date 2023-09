Trudniejszy wyjazd PGE Spójni Stargard, ale druga wygrana jest w zasięgu

Gra Arki oparta jest na reprezentantach Polski. Za rozegranie odpowiada Andrzej Pluta, który lubi rzucać z dystansu (ma to po ojcu) i potrafi być bardzo skuteczny. Na skrzydle występuje Przemysław Żołnierewicz. Ten zawodnik wiosną był graczem Zastalu Zielona Góra, rozgrywał dobry sezon i miał konkretną ofertę z Kinga Szczecin. Sztab Wilków namawiał go do przyjścia, ale zawodnik nie był do tego zdeterminowany. Temat niby został przełożony na lato, ale Żołnierewicz podjął decyzję, że chce wyjechać grać do silniejszej ligi w Europie. King z takiego transferu zrezygnował, a skrzydłowy ostatecznie nie znalazł nowego klubu, więc wrócił do Polski i związał się z Arką. Tam ma zagwarantowane minuty na parkiecie.

Arka w 1. kolejce wygrała w Gliwicach, a jej najlepszym zawodnikiem był Grzegorz Kamiński, który latem dołączył z Legii Warszawa. Na solidnym poziomie zagrali też środkowi - Adrian Bogucki i Adam Hrycaniuk (wychowanek Spójni).