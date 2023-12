Trener Piotr Klepczarek zostaje w Świcie Szczecin. W planie transfery

Szczecinianie wypracowali sobie jesienią skromną zaliczkę (mogła być większa, ale drużynie nie udało się dwa ostatnie spotkania), ale bez wzmocnień mogą przegrać rywalizację np. z Elaną Toruń. Transfery na razie są dopinane.

- O szczegółach będziemy na bieżąco informować - mówi Kufel.

Z drużyny ma odejść czterech zawodników (możliwe, że będzie jedno mocniejsze nazwisko), a nowych ma być od trzech do pięciu. Świt celuje w piłkarzy, którzy wzmocnią zespół. To mają być zawodnicy, którzy i po awansie daliby sobie radę w nowych rozgrywkach.

W przygotowaniu jest również plan treningowy na okres zimowych przygotowań do rundy wiosennej. W klubie mocno myślą nad obozem w Turcji. Możliwe, że będzie to lepsze rozwiązanie niż obóz w kraju. Decyzja jeszcze nie zapadła. Taki pomysł na swoje plusy i minusy. Przede wszystkim zespół miałby możliwość potrenowania w dobrych warunkach klimatycznych na trawie, pewnie udałoby się zagwarantować ciekawych sparingpartnerów, bo Turcję wybiera masa drużyn z Europy. Minus to koszta, ale też niepewność, co do efektów takiego wypadu. W Turcji drużyna może trenować na dobrze przygotowanych boiskach, w Polsce o punkty będzie walczyć na zmrożonych czy grząskich murawach. Bez względu na ostateczną decyzję - większość przygotowań i treningów drużyna Świtu przeprowadzi w Szczecinie i na obiektach własnych.