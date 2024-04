Transfery Pogoni Szczecin: Valentin Cojocaru z kontraktem na trzy lata

- 28-letni bramkarz przenosi się do Dumy Pomorza na zasadzie transferu definitywnego. Jego nowy kontrakt będzie obowiązywał do końca czerwca 2027 roku – poinformował Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Pogoni Szczecin.

Cojocaru dołączył do Pogoni w bardzo trudnym momencie i tego transfery nikt nie planował. Sezon w bramce rozpoczynał Chorwat Dante Stipica, który niewiele wcześniej podpisał kilkuletni kontrakt z Pogonią. Stipica na jednym z treningów doznał urazu szyi. Za niego do bramki wszedł młody Bartosz Klebaniuk. Szansy nie wykorzystał, ale Stipica do gry nie wrócił. Podpadł w klubie wydając dziwaczne oświadczenie w mediach społecznościowych (w dużym skrócie: zagrożone życie, brak wsparcia). Dużo się też mówiło, że pojawił się konflikt między nim a Luką Zahoviciem czy nawet Kamilem Grosickim. Koniec końców Pogoń przesunęła go do rezerwy i szybko zakomunikowała, że Stipica więcej w klubie nie zagra (od tego roku jest wypożyczony do Ruchu Chorzów). Szybkie poszukiwania doświadczonego bramkarza zakończyły się wypożyczeniem Cojocaru z belgijskiego klubu, gdzie Rumun dużo grał.