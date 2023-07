Transfery Pogoni Szczecin: Sebastian Kowalczyk trafi do Major League Soccer?

Jego kariera przyspieszyła, gdy do Pogoni trafił trener Kosta Runjaic. Niemiecki szkoleniowiec był zachwycony charakterem Kowalczyka, jego boiskowym zaangażowaniem i szybko zaczął go „budować”. Początkowo pomocnik grywał na skrzydłach, ale z czasem coraz częściej był ustawiany w środku boiska.

Sebastian Kowalczyk za trzy tygodnie będzie świętował 25. urodziny. Wychowanek Salosu Szczecin szybko trafił do akademii Pogoni i tu odnosił pierwsze sukcesy. Pokonywał kolejne szczeble i w końcu 1 kwietnia 2017 r. zadebiutował w PKO Ekstraklasie. Było to w wyjazdowym meczu z Legią, a Kowalczyk pojawił się na boisku na ostatnie akcje. W tamtym sezonie trener Kazimierz Moskal dał mu pograć jeszcze w 4 meczach (raz w podstawowym składzie).

Sytuacja Kowalczyka zmieniła się po zmianie trenera w Pogoni. Runjaic chętnie by zabrał zawodnika do Warszawy, ale nie było na to szans. Pomocnik chciał opuścić Pogoń i szukał klubu poza Polską. Jesienią u Gustafssona też był graczem pierwszego wyboru, ale już wiosną – nie. Zimą mówiło się, że odejdzie. Najbliżej niby było Houston Dynamo, ale ostatecznie zawodnik został. Może dlatego, że Amerykanie wykupili Amine Bassiego z francuskiego Metz za ok. 1,5 mln euro.

W czasie letnich przygotowań Kowalczyk trenował z Pogonią, grał w sparingach (wchodził z ławki) i jako zmiennik pokazał się w meczach z Wartą i Linfield. Po powrocie z Belfastu przygotował się do kolejnego wylotu.