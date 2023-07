Trampoliny, huśtawki i bujaki. Nowy plac zabaw na szczecińskich Gumieńcach

Nowy mini parczek powstał w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Okulickiego w Szczecinie. Zakład Usług Komunalnych zagospodarował tu ponad 1500 m kw. terenu - do niedawna były to zachwaszczone nieużytki. Teraz teren jest ogrodzony (z furtką i bramą wjazdową). Alejki są wykonane z kostki betonowej a elementy placu zabaw stanęły na bezpiecznej nawierzchni z piasku. Zgodnie z projektem, wykonawca zasadził też 24 nowe drzewka: m.in. śliwy wiśniowe, jabłonie ozdobne i graby. Wytyczono też niewielki trawnik. Wypoczywający mają także do dyspozycji nowe ławki i kosze na śmieci.

- Jakie atrakcje czekają na dzieci na placu? Mamy tu m.in.: tyrolkę, trampoliny, zestaw sprawnościowo-linowy, huśtawki zwykłe i bocianie gniazdo, linarium, bujaki sprężynowce, zamykaną piaskownicę oraz karuzele - wymienia Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta.

Inwestycję zrealizował Zakład Usług Komunalnych. Wykonawcą prac jest firma JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz ze Szczecina. Koszt nowego placu wyniósł 483 458 zł.